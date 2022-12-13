Чтобы решить проблему, к 2024-2025 годам в городе планируют построить ЖК «Квартал-Ю» на 3,5 тысячи квартир. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иннополисе спрос на арендное жилье превысил предложение. В связи с этим более 100 сотрудникам местных компаний предоставили съемное жилье в ЖК «Салават Купере», а до города их довозят на специальных автобусах. Об этом в ходе брифинга в Кабмине Татарстана сообщил мэр города Руслан Шагалеев.

По его словам, к 2024-2025 годам в Иннополисе планируют открыть роботизированную гостиницу на 53 номера, сдать в эксплуатацию вторую очередь таунхаусов «Зион», а также построить ЖК «Квартал-Ю» на 3,5 тысячи квартир.

Напомним, по прогнозам Шагалеева, численность населения Иннополиса к 2025 году может достигнуть 15 тысяч человек. В данное время там проживают около пяти тысяч человек.

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