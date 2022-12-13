Открылась ледовая переправа через реку Сура, соединившая Чувашию и Нижегородскую область

Протяженность ледяной дороги составляет порядка 150 метров. Фото: МЧС Чувашии

Во вторник, 13 декабря, открылась ледовая переправа через реку Сура. По ней можно добраться от чувашского города Шумерля до села Наваты Пильнинского района Нижегородской области.

Протяженность ледяной дороги составляет порядка 150 метров. Она оборудована средствами спасения и всеми необходимыми знаками, сообщают в МЧС Чувашии.

В ведомстве отмечают, что на переправу допускаются только машины массой не более трех тонн и без пассажиров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram