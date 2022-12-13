Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 15:08

Открылась ледовая переправа через реку Сура, соединившая Чувашию и Нижегородскую область

Туда допускаются лишь машины массой не более трех тонн и без пассажиров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Протяженность ледяной дороги составляет порядка 150 метров. Фото: МЧС Чувашии

Протяженность ледяной дороги составляет порядка 150 метров. Фото: МЧС Чувашии

Во вторник, 13 декабря, открылась ледовая переправа через реку Сура. По ней можно добраться от чувашского города Шумерля до села Наваты Пильнинского района Нижегородской области.

Протяженность ледяной дороги составляет порядка 150 метров. Она оборудована средствами спасения и всеми необходимыми знаками, сообщают в МЧС Чувашии.

В ведомстве отмечают, что на переправу допускаются только машины массой не более трех тонн и без пассажиров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram