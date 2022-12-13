Синоптики предупредили жителей Татарстана о сильном ветре до 20 метров в секунду

Погода на территории республики будет облачной с прояснениями. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в первой половине дня 14 декабря в республике ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Погода будет облачной с прояснениями. Ночью практически без осадков, температура воздуха опустится до -15 градусов. Днем - от -3 до -8 градусов. На дорогах гололед.

В четверг, 15 декабря, прогнозируются метель и ветер порывами до 17 м/с. В конце недели синоптики также ожидают существенные осадки, метель и сильный ветер.

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