В Казани появится рабочая группа для модернизации правил езды на электросамокатах

Подготовленные группой нормативно-правовые акты могут вступить в силу к весне 2023 года. Фото: Яна АСТАХОВА

Власти Казани решили создать рабочую группу для модернизации правил езды на электросамокатах. Она будет сформирована совместно с одним из крупных сервисом кикшеринга, сообщает Комитет по транспорту Исполкома города.

Планируется, что участники рабочей группы, среди прочего, обсудят с ГИБДД Татарстана вопросы безопасности при катании на самокатах в городе. В итоге этой и других встреч ими будут составлены нормативно-правовые акты, которые могут вступить в силу к весне 2023 года.

Отметим, на региональном уровне столица Татарстана стала первой из тех, кто выразил готовность сформировать правила работы кикшеринга.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram