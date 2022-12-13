Жители Татарстана чаще всего жалуются на сферу образования через соцсети

Минобрнауки республики имеет свои официальные страницы в Сети, куда и поступают сообщения от людей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Татарстане жители чаще всего жалуются на сферу образования через социальные сети. Об этом в ходе образовательного семинара «Госпаблики. Образование» сообщил замглавы Минобрнауки республики Рамис Музипов.

Ведомство имеет свои официальные страницы в соцсетях, куда выкладывается информация о проделанной работе. Эти группы открытые и каждый желающий может оставить там свои пожелания и жалобы. Туда-то и пишут татарстанцы.

Музипов считает, что ведомству важно оперативно отвечать на сообщения, так как социальные сети играют важную роль в их работе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram