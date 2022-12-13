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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:51

С 17 декабря в Нижнекамске вновь заработает сельхозярмарка на улице Южная

Горожане давно просили об этом местные власти
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Точка развернется на территории автостоянки торгового центра.

Точка развернется на территории автостоянки торгового центра.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что с субботы, 17 декабря, в Нижнекамске возобновит работу сельскохозяйственная ярмарка на территории автостоянки торгового центра по адресу: улица Южная, 7. Это будет сделано в связи с многочисленными просьбами местных жителей, сообщают в пресс-службе главы Нижнекамского района.

На этой ярмарке можно будет приобрести сезонную продукцию, произведенную крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами. Среди таковой: говядина, свинина, мясо птицы и мед.

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