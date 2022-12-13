С 17 декабря в Нижнекамске вновь заработает сельхозярмарка на улице Южная

Точка развернется на территории автостоянки торгового центра. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что с субботы, 17 декабря, в Нижнекамске возобновит работу сельскохозяйственная ярмарка на территории автостоянки торгового центра по адресу: улица Южная, 7. Это будет сделано в связи с многочисленными просьбами местных жителей, сообщают в пресс-службе главы Нижнекамского района.

На этой ярмарке можно будет приобрести сезонную продукцию, произведенную крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами. Среди таковой: говядина, свинина, мясо птицы и мед.

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