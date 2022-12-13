Более 15 тысяч татарстанцев вошли в реестр дистанционного мониторинга здоровья «Связь»

Для пациентов, у которых нет доступа в интернет, предусмотрены специальные конверты мониторинга здоровья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане свыше 15 тысяч пациентов с заболеваниями сердца и сосудов вошли в реестр дистанционного мониторинга здоровья «Связь». С помощью этого сервиса можно контролировать главные показатели здоровья и быть на связи с врачом в онлайн-формате, поделился на пресс-конференции основатель проекта Вадим Шитов.

Воспользоваться дистанционным мониторингом можно через мобильное приложение или сайт. Доступ к сервису дает медработник. Для ответов на частые вопросы разработаны речевые модули, при нестандартных обращениях – подключается специалист.

Для тех пациентов, у которых нет доступа в интернет, предусмотрены специальные конверты мониторинга здоровья. В них входят дневник самоконтроля артериального давления и анкеты для сбора анамнеза перед визитом к врачу. Получить подобный конверт можно оставив заявку на сайте.

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