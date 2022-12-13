Владелец точки проката мототранспорта в Татарстане пойдет под суд из-за квадроциклов и рекламы

Свою вину мужчина признал полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего владельца пункта проката мототранспортных средств в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающий требованиям безопасности и здоровья потребителей.

По версии следствия, для своего проката обвиняемый приобрел несколько квадроциклов, мотоциклов и пит-байков, которые не имели всех необходимых документов и не были поставлены на учет. После он разместил в Сети рекламу, в которой заявил, что для управления транспортом не обязательны навыки вождения и наличие прав.

В итоге 10 июля за руль арендованного квадроцикла села 21-летняя девушка, не имевшая необходимого опыта. При подъеме в гору она не справилась с управлением и оказалась под транспортным средством. Она сломала ключицу.

Свою вину индивидуальный предприниматель признал полностью. В скором времени он предстанет перед судом.

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