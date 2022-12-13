В Нацбиблиотеке Татарстана пройдут бесплатные мастер-классы по английскому языку

Участники изучат новые слова и выражения, а также смогут попрактиковаться в речи с носителем языка. Фото: Иван ВИСЛОВ

В декабре в Национальной библиотеке Татарстана пройдут мастер-классы по английскому языку, которые можно будет посетить бесплатно. Для этого нужно пройти регистрацию по ссылке, сообщает пресс-служба учреждения.

В воскресенье, 18 декабря, в 16:00 пройдет мастер-класс «Как быстро и эффективно принимать решения?», на котором разберут кейсы и лексику по теме. Участники встречи смогут также пообщаться с носителем языка.

Еще одно занятие состоится 25 декабря в 16:00. Оно будет посвящено теме праздников и подарков. Участники изучат новые слова и выражения, примут участие в дискуссиях и получат предсказания на Новый год.

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