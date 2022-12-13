Ночью на 13 декабря с улиц Казани вывезли почти 11 тысяч тонн снега

Днем работы по приведению города в порядок продолжились. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью на вторник, 13 декабря, с улиц Казани вывезли 10 950 тонн снега. Вместе с тем дорожники высыпали на тротуары порядка 76 тонн реагента и 109 тонн песко-соляной смеси, сообщают в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Приведением улиц в порядок после снегопада ночью занимались 73 рабочих и 433 единицы техники. Днем к этому приступили 622 человека и 362 машины.

Утверждается, что в течение дня уберут снег с Аракчинского шоссе, улиц Батыршина, Гафури, Гвардейская, Губкина, Девятаева, Ибрагимова, Ипподромная, Качалова, Ноксинский спуск, Саид-Галеева, Серова, Челюскина, Чехова и Чуйкова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram