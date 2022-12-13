На улице Николаева в Чебоксарах женщина и двое детей отравились угарным газом

Это уже третий подобный случай в городе за последние четыре недели. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 12 декабря, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении угарным газом людей в доме №51 по улице Николаева в Чебоксарах. Пострадавшие – 32 летняя женщина и двое детей в возрасте 17 и девяти лет. Всех их в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Местные власти отмечают, что это уже третий случай отравления угарным газом за последние четыре недели.

- В связи с этим служба газового хозяйства проводит проверку исправности оборудования, жителям квартир с газовыми колонками необходимо обеспечить доступ специалистов к оборудованию, - сообщают в администрации столицы Чувашии.

Напомним, ночью на 22 ноября в доме на улице Тимофея Кривова восьмилетний школьник отравился угарным газом и скончался. Его старшая сестра была госпитализирована, а мать не пострадала.

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