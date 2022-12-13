За сутки в Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу по-прежнему составляет 3,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

После непродолжительного роста в Татарстане вновь начало снижаться число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился у 97 местных жителей. Вместе с тем были госпитализированы 30 зараженных и выписаны 187 переболевших им человек. Такие цифры во вторник, 13 декабря, сообщил федеральный опрештаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 191 647 человек, 188 573 из которых выздоровели, а 2 007 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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