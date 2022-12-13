Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье13 декабря 2022 12:51

За сутки в Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19

Госпитализация потребовалась 30 зараженным людям
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к вирусу по-прежнему составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу по-прежнему составляет 3,9%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

После непродолжительного роста в Татарстане вновь начало снижаться число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился у 97 местных жителей. Вместе с тем были госпитализированы 30 зараженных и выписаны 187 переболевших им человек. Такие цифры во вторник, 13 декабря, сообщил федеральный опрештаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 191 647 человек, 188 573 из которых выздоровели, а 2 007 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram