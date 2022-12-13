На форум-выставке в Казани представили прототипы новых беспилотников «Барс» и «Кузнечик»

Мероприятие посвящено перспективным решениям в сфере беспилотных авиасистем. Фото: telegram-канал Айрата Хайруллина

Во вторник, 13 декабря в казанском IT-парке стартовал форум-выставка «Первый Беспилотный», В ходе него были презентованы прототипы новых беспилотников «Барс» и «Кузнечик», разработанных в Татарстане. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Минцифрразвития республики Айрат Хайруллин.

- Рынок беспилотной авиации стремительно растет и открыт к IT-инновациям. Есть что обсудить и посмотреть, - написал министр.

Отметим, что форум-выставка «Первый беспилотный» посвящена перспективным решениям в сфере беспилотных авиасистем.

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