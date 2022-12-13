К 2025 году численность населения Иннополиса может вырасти до 15 тысяч человек

На данный момент в городе проживают свыше пяти тысяч человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Численность населения Иннополиса к 2025 году может достигнуть 15 тысяч человек. Такой прогноз дал мэр города Руслан Шагивалеев на брифинге в Кабмине Татарстана.

По его словам, каждый день в Иннополисе находятся около 7,6 тысячи человек. Более пяти тысяч из них проживают там постоянно, а остальные – приезжают из близлежащих населенных пунктов. За 2022 год количество местного населения увеличилось почти на 20% .

Напомни, ранее сообщалось, что средняя ежемесячная зарплата в Иннополисе составляет более 146 тысяч рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram