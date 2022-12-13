Общая площадь объекта составит 2,3 тысячи квадратных метров. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году в Альметьевске построят крытый футбольный манеж за 117 миллионов рублей. Большая часть этой суммы - 54 миллиона - будет выделена из федерального бюджета. Оставшиеся средства направят инвесторы (27 миллионов) и власти республики (36 миллионов), сообщила председатель финансово-бюджетной палаты района Зульфия Шайдуллина.

По ее словам, комплекс будет состоять из футбольного манежа и блочно-модульного здания, встроенного в него. Общая площадь объекта составит порядка 2,3 тысячи квадратных метров. Там также создадут зоны для разминки и помещение, где можно будет поиграть в настольный теннис и мини-футбол.

Где именно будет расположен манеж, пока неизвестно.

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