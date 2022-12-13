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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:01

В 2023 году в Альметьевске построят крытый футбольный манеж за 117 миллионов рублей

Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Общая площадь объекта составит 2,3 тысячи квадратных метров.

Общая площадь объекта составит 2,3 тысячи квадратных метров.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году в Альметьевске построят крытый футбольный манеж за 117 миллионов рублей. Большая часть этой суммы - 54 миллиона - будет выделена из федерального бюджета. Оставшиеся средства направят инвесторы (27 миллионов) и власти республики (36 миллионов), сообщила председатель финансово-бюджетной палаты района Зульфия Шайдуллина.

По ее словам, комплекс будет состоять из футбольного манежа и блочно-модульного здания, встроенного в него. Общая площадь объекта составит порядка 2,3 тысячи квадратных метров. Там также создадут зоны для разминки и помещение, где можно будет поиграть в настольный теннис и мини-футбол.

Где именно будет расположен манеж, пока неизвестно.

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