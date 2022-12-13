В Казани спасатели помогли 82-летней пенсионерке слезть с крыши

Инцидент произошел на территории одного из частных домовладений по улице Азина. Фото: МЧС Татарстана

В понедельник, 12 декабря, в экстренные службы поступила информация о том, что на улице Азина в Казани женщина не может спуститься с крыши одноэтажного частного дома. Как оказалось, 82-летняя горожанка залезла туда, чтобы проверить расширитель на трубе на чердаке.

Прибывшие на место спасатели при помощи лестницы они помогли пенсионерке спуститься с вниз, после чего передали ее дочери, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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