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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 9:31

В Казани спасатели помогли 82-летней пенсионерке слезть с крыши

Пожилая женщина решила проверить расширитель на трубе, но спуститься вниз самостоятельно уже не смогла
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Инцидент произошел на территории одного из частных домовладений по улице Азина.

Инцидент произошел на территории одного из частных домовладений по улице Азина.

Фото: МЧС Татарстана

В понедельник, 12 декабря, в экстренные службы поступила информация о том, что на улице Азина в Казани женщина не может спуститься с крыши одноэтажного частного дома. Как оказалось, 82-летняя горожанка залезла туда, чтобы проверить расширитель на трубе на чердаке.

Прибывшие на место спасатели при помощи лестницы они помогли пенсионерке спуститься с вниз, после чего передали ее дочери, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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