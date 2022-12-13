Кави, Лука и Алексия: какими еще необычными именами называют своих детей жители Казани

Всего же за семь дней в городе на свет появился 361 малыш. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую неделю, с 5 по 11 декабря, в Казани на свет появился 361 ребенок: 183 мальчика и 178 девочек. Самый крупный малыш родился с весом около 4,7 килограмма, а самый маленький - почти два килограмма.

Чаще всего родители назвали новорожденных такими именами, как Роман, Карим, Амир, Матвей, Ева, Аиша, Мирослава и Асель. В список редких имен в этот раз попали: Кави, Лука, Илай, Замир, Алексия, Антонина, Дениза и Сюмбель, сообщают в Управлении ЗАГС столицы Татарстана.

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