Глава Татарстана поучаствовал в церемонии выпуска первой автомобильной шины казахстанского производства

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 13 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Казахстане, посетил предприятие KamaTyresKz в городе Сарань. Там он принял участие в торжественной церемонии выпуска первой автомобильной шины казахстанского производства.

В числе почетных гостей также оказались первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев.

Выступая, Минниханов поблагодарил руководство России и Казахстана за поддержку развития татарстанско-казахстанского товарищества.

- Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров республики Татарстан. Мы рады, что наше сотрудничество с каждым годом только расширяется, - отметил он.

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