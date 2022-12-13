Казанский вертолетный завод выпустил три «Ансата» для Национальной службы санавиации

За пять лет с помощью вертолетов санавиации было спасено порядка 60 тысяч людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На казанском вертолетном заводе (КВЗ) выпустили три «Ансата», которые передали Национальной службе санитарной авиации (НССА) России. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Всего НССА будут переданы 66 вертолетов «Ансат» и Ми-8МТВ-1, что позволит им расширить парк вертолетной техники и увеличить географию работ. За пять лет с помощью вертолетов санавиации выполнили более 43 тысяч эвакуаций и спасли порядка 60 тысяч людей.

Отметим, что на вертолетах «Ансат» можно перевозить одного пациента в сопровождении двух врачей. Летательный аппарат такой модели имеет высокую готовность к взлету, а также может приземляться на необорудованные площадки, крыши зданий, дороги и прилегающие территории.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что КВЗ собирается вдвое увеличить выпуск вертолетов в 2022 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram