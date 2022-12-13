С начала года резиденты заплатили 3,6 миллиарда рублей налогов. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Стало известно, что средняя зарплата в Иннополисе достигла 146,4 тысячи рублей в месяц. Местные жители зарабатывают больше всех остальных в Татарстане, заявил в ходе брифинга в Кабмине республики мэр города Руслан Шагалеев.

По его словам, в Иннополисе ежедневно находится около 7,6 тысячи человек. Более пяти тысяч из них проживают там на постоянной основе, а остальные приезжают из Казани и Зеленодольска.

С начала года резиденты города заплатили 3,6 миллиарда рублей налогов. Это в пять раз больше, чем в 2017 году, когда эта сумма составила 703,7 миллиона рублей.

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