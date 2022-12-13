Для дистанционного участия в конференции достаточно регистрации. Фото: Евгения ГУСЕВА

14 декабря в Казани состоится конференция «Региональные банки и экономика страны в текущих условиях: возможности и риски». Среди ее организаторов: Ассоциация российских банков (АРБ) и Отделение-Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка.

В рамках мероприятия пройдут два круглых стола по темам: «Экономика Республики Татарстан – возможности региональных банков» и «Региональные банки – условия для устойчивого развития. Нужен ли особый статус». В числе спикеров: Президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян, Управляющий Отделением, Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин, Профессор кафедры экономическои и социальнои географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, замдиректора по науке ГБУ «Центр перспективных экономических исследовании Академии наук» Леонид Ельшин и член Совета Директоров АО «Национальное бюро кредитных истории » Юрии Локотцов

Для дистанционного участия в конференции достаточно регистрации.

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