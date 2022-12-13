В Татарстане спасли молодого лебедя, залетевшего к домашним гусям

В данное время лебедь обитает в незамерзающем пруду. Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам спасли молодого лебедя, залетевшего во двор к домашним гусям. Его обнаружил житель села Чувашский брод Алькеевского района.

Лебедь не мог улететь с остальными сородичами, так как еще не обрел способность к самостоятельному полету. Это можно распознать по его окраске, отметил начальник районного отдела по охране, федеральному государственному надзору по Алькеевскому району Андрей Ерусланов.

В данное время птенец обитает в незамерзающем пруду с лебедями, где для них созданы комфортные условия. Новоиспеченный обитатель чувствует себя хорошо, ведь сородичи смогли его принять.

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