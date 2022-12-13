В Татарстане открыли ледовую переправу Зеленодольск-Новые Вязовые

Толщина льда на Волге сейчас составляет 25 и 26 сантиметров, что позволяет легковушкам свободно передвигаться по ледовой трассе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане 12 декабря открыли ледовую переправу, которая проходит по реке Волга и соединяет Зеленодольск с поселком Нижние Вязовые. Ее длина составляет 1,5 километра, сообщает МЧС республики.

Толщина льда на Волге достигает 25 и 26 сантиметров, что позволяет машинам грузоподъемностью 2,5 тонны свободно проезжать по ледовой трассе. Стоимость проезда по данной переправе составляет 250 рублей в один конец. Данная дорога позволяет водителям сократить путь на 60 километров.

Кроме того, там состоялась учение по спасению двух человек, которые провалились под лед вместе с машиной. Оно было направлено на отработку слаженности действий всех спасательных подразделений и служб.

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