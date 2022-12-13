В Татарстане прекратили дело о банкротстве строительного треста "Камдорстрой"

Банкротство "Камдостроя" началось в апреле 2021 года. Фото: Даниил ОПАРИН

Арбитражный суд Татарстана 12 декабря прекратил производство по делу о банкротстве АО "Камдорстрой". Долги треста в размере 320 миллионов рублей закрыл гендиректор ООО "РБР-16" Тагир Сунгатуллин.

По словам гендиректора, компания будет готовится к новому сезону. К 2023 году у них намечены новые цели и задачи, которые они планируют воплотить в жизнь.

Отметим, банкротство "Камдостроя" началось в апреле 2021 года, когда федеральная налоговая служба предъявила компании иск в размере 71 миллиона рублей. Параллельно у треста копились производственные проблемы. А в декабре того же года, в арбитраж с заявлением обратилась белгородская компания. Тогда и начался судебный процесс над "Камдостроем", сообщает "Бизнес Онлайн".

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