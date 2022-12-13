К концу недели в Татарстане вновь ожидается метель

В четверг, 15 декабря, в регион придет циклон, который вновь принесет осадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни в Татарстане ожидаются небольшой снег и порывистый ветер, а к концу недели прогнозируется метель, сообщает Гидрометцентр республики.

Так, во вторник и в среду, 13 и 14 декабря, осадков не ожидается. Однако уже 14 числа на крайнем западе возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, а днем - от -3 до -9.

В четверг, 15 декабря, в регион придет циклон, который вновь принесет осадки. Ночью в отдельных районах будет метель и ветер порывами до 17 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -6 до -11 градусов, а днем от -3 до -8 градусов.

16 числа местами также пройдет небольшой снег. Ночью ожидается похолодание до -14 градусов, а днем температура воздуха будет составлять до -7 градусов.

В субботу, 17 декабря, в Татарстане вновь прогнозируются существенные осадки, местами метели и сильный ветер. В этот день температура воздуха повысится до слабоотрицательных значений.

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