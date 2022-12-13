С начала 2023 года в Татарстане АУСН будет доступен для всех организаций и бизнесменов

АУСН пока реализуется только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Фото: Анастасия Осипова

С начала 2023 года все юридические лица в Татарстане смогут перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин.

По его словам, эта АУСН поможет предпринимателям быстро и без проблем оплачивать налоги. Для того, чтобы перейти на новый налоговый режим необходимо не позднее 9 января 2023 года подать соответствующее уведомление в налоговый орган.

При этом организации должны соответствовать критериям отбора: сотрудников должно быть не более пяти, годовой доход - не больше 60 миллионов рублей, зарплата должна выплачиваться в безналичной форме, не должно быть филиалов и обособленных подразделений, а также доля участия других юридических лиц не должна быть выше 25%.

Отметим, АУСН пока реализуется только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане объяснили, какие преимущества даст плательщикам Единый налоговый счет

Для граждан он станет своеобразным авансовым кошельком (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram