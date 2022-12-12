Профессор КФУ рассказал, дойдет ли до Казани сильнейший тропический ливень

В выходные Татарстан в целом оказался под влиянием южного циклона, пришедшего со Средиземного моря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сильнейшие снегопады, которые обрушились на Татарстан на выходных стали едва ли не рекордными для республики. За двое суток в одной только Казани выпало более половины месячной нормы осадков, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

- По данным метеостанции «Казань-университет», 10 и 11 декабря выпало 30 мм осадков при месячной декабрьской норме 43 мм. За двое суток более полумесячной нормы – это очень много, – констатировал Юрий Переведенцев.

По его словам, республика оказалась под влиянием южного циклона, пришедшего со Средиземного моря.

- Южные циклоны зимой традиционно приносят с собой большое количество осадков, – пояснил профессор. – Причем этот циклон в первую очередь затронул территории, расположенные западнее Казани. Больше всего досталось Москве, Нижегородской области и другим.

Как отметил профессор КФУ, сейчас в города установилась комфортная погода с температурами, близкими к климатической норме. По данным Гидрометцентра России, сильных осадков в ближайшую неделю не ожидается. Тропический ливень, который накрыл Москву, до Татарстана не доберется.

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