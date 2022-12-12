Погибла Наталия Кострова, командированная в новые регионы России врач-педиатр из Марий Эл

Информацию о гибели медика подтвердили в Минздраве республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отправившаяся помогать детям в новые регионы России педиатр из Марий Эл Наталия Кострова погибла в ДТП 7 декабря. Информацию об этом подтверждают в Минздраве республики.

- При исполнении служебного долга, сопряженного с риском для жизни, Наталия Кострова проявила высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, самоотверженность и решительность, – заявили в ведомстве.

За проявленную отвагу медика посмертно наградили орденом Пирогова.

Отметим, что Наталия Кострова родилась 2 июня 1987 года в Йошкар-Оле. В 2010 году она окончила Казанский государственный медицинский университет, получив специальность врача-педиатра. Начала работать участковым педиатром детской горбольницы столицы Марий Эл, после чего восемь лет была участковым педиатром Ронгинской участковой больницы Советской ЦРБ. С февраля 2020 года работала врачом-педиатром Медведевской ЦРБ.

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