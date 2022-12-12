Из-за музыкального фестиваля 17 декабря увеличат число электричек из Казани в аэропорт

При этом из расписания выведут поезд №6713. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество рейсов пригородных поездов из Казани в аэропорт будет увеличено. Правда, только на один день. В субботу, 17 декабря, на маршрут направят дополнительные поезда из-за проведения ежегодного музыкального фестиваля «Татар жыры» в МВЦ «Казань Экспо».

Поезд №7602 будет отправляться со станции Казань в 16:05, прибытие на станцию Аэропорт ожидается в 16:25. Для электрички №7601 отправление со станции Аэропорт запланировано на 21:50, прибытие на станцию Казань назначено на 22:10. Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

При этом из расписания выведут поезд №6713 с отправлением со станции Аэропорт в 20:35 и прибытием на станцию Казань в 22:10, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

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