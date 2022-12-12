13 декабря в Татарстане ожидается сильный ветер и гололед

Снегопады вернутся не раньше пятницы, 16 числа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр Татарстана озвучил прогноз погоды на ближайшую неделю. Так, после продолжительных снегопадов жители республики могут немного выдохнуть. В течение ближайших суток синоптики осадков не прогнозируют.

Во вторник, 13 декабря, на территории региона ожидается сильный южный ветер порывами 15-17 м/c. Ночью температуры воздуха составят от 9 до 11 градусов мороза, днем – от 6 до 8 градусов ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Снегопады вернутся не раньше пятницы, а вот в субботу, 17 декабря, на некоторые районы Татарстана вновь обрушится метель.

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