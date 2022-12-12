Из Набережных Челнов в Лисичанск готовятся отправить новую партию гуманитарной помощи

На данный момент идет сбор вещей и продуктов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Работа по оказанию помощи и поддержке семей мобилизованных жителей Набережных Челнов будет продолжена. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев. Он отметил, что помимо помощи по оплате детских садов и питания в школах, оказывается финансовая помощь новорожденным - выплачивается по 100 тысяч рублей мамам маленьких челнинцев.

Кроме того, город формирует партию гуманитарной помощи - на данный идет сбор. Будут выделены средства на выплату зарплат волонтерам команды Рустама Гатина - они сейчас работают в Лисичанске.

- Мы материально будем их поддерживать, платить заработную плату. Договорились по перечню оборудования, которое дополнительно необходимо приобрести, чтобы до Нового года скомплектовать и отправить груз. Будем находить все финансовые ресурсы для того, чтобы эту миссию продолжать, по-другому быть не может, - заверил мэр города Наиль Магдеев.

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