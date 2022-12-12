Пожар на территории промышленной зоны Нижнекамска ликвидирован

Огонь тушили 97 специалистов и 48 единиц техники. Фото: Артем КИЛЬКИН

К 17:50 пожар на территории промышленной зоны Нижнекамска был ликвидирован. Напомним, с двух часов дня там горел цех по выделению каучуков. Огонь тушили 97 специалистов и 48 единиц техники, в том числа от МЧС 72 человека и 32 единицы техники.

До прибытия на место пожарных из цеха самостоятельно вышли 72 человека. Погибших и пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняются. Общая площадь пожара устанавливается.

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