«Школа фермера» выпустила 40 квалифицированных фермеров для сельского хозяйства Татарстана

В Республике Татарстан завершился проект Россельхозбанка «Школа фермера». 40 слушателей получили теоретические знания и прошли практику на успешных агропредприятиях, разработали собственные бизнес-планы по специальностям «Птицеводство» и «Скотоводство». Новички научились запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысили эффективность своих хозяйств. Образовательная программа была реализована на базе Казанского государственного агарного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

В торжественной церемонии закрытия «Школы фермера» приняли участие директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова, ректор Казанского государственного университета Айрат Валиев, заместитель директора ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» Булат Хайрутдинов.

«Сегодняшний день по праву можно назвать историческим. Мы официально закрыли третий поток обучения в «Школе фермера» и выпустили 40 начинающих сельхозпроизводителей. Уверена, что выпускники реализуют все свои идеи, станут дальше учиться и помогут внедрить амбициозные планы в АПК нашей республики. Мы рады, что проект успешно состоялся. Особенно приятно то, что среди наших слушателей выпускники КГАУ по основному образованию, которые проявили огромный интерес к нашей уникальной программе», – отметила директор Ляля Кудерметова.

Своими впечатлениями поделились и участники проекта. Они отметили, что «Школа фермера» дала новый толчок в развитии бизнеса. По итогам обучения слушатели повысили свою финансовую, юридическую грамотность, узнали о мерах государственной и банковской поддержки, изучили опыт успешных предпринимателей.

Мероприятие завершилось вручением выпускникам «Школы фермера» дипломов государственного образца по программе профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства». Поздравить выпускников пришли и дети, которые на протяжении всего проекта поддерживали своих родителей.

Всего за три потока «Школа фермера» подготовила для сельского хозяйства Татарстана более 100 аграриев.