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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 13:50

Пожар на территории промышленной зоны Нижнекамска локализован

На тушение огня поданы девять стволов РСК-50
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Погибших и пострадавших нет.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сообщается, что пожар на территории промышленной зоны Нижнекамска локализован. Ликвидацией возгорания в цехе по выделению каучука на данный момент занимаются 97 специалистов и 48 единиц техники.

- Прибывшие пожарные расчеты подали на тушение пожара поданы девять стволов РСК-50, работают девять звеньев ГДЗС, - сообщают в МЧС Татарстана.

Погибших и пострадавших нет.

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