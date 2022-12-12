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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:02

Иранцы могут построить завод по производству беспилотников в Татарстане

Они также готовы осуществлять технический надзор за предприятием
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ранее глава Татарстана ввел запрет на использование беспилотников на территории республики.

Ранее глава Татарстана ввел запрет на использование беспилотников на территории республики.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иран может построить завод в Татарстане, на котором будут производить беспилотники. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник.

По их информации, Иран не против предоставить проекты, а также осуществить технический надзор за этим заводом, который планируют построить в республике.

В издании также заявили, что взаимодействие России и Ирана становятся «полномасштабным оборонным партнерством», которое несет угрозу для ряда стран.

Напомним, ранее глава Татарстана Рустам Минниханов ввел запрет на использование беспилотников на территории республики. Ограничения были введены в рамках режима базовой готовности.

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