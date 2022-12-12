Иранцы могут построить завод по производству беспилотников в Татарстане

Ранее глава Татарстана ввел запрет на использование беспилотников на территории республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иран может построить завод в Татарстане, на котором будут производить беспилотники. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник.

По их информации, Иран не против предоставить проекты, а также осуществить технический надзор за этим заводом, который планируют построить в республике.

В издании также заявили, что взаимодействие России и Ирана становятся «полномасштабным оборонным партнерством», которое несет угрозу для ряда стран.

Напомним, ранее глава Татарстана Рустам Минниханов ввел запрет на использование беспилотников на территории республики. Ограничения были введены в рамках режима базовой готовности.

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