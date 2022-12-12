Высота снежного покрова в Казани достигла февральских значений

В Казани сильных осадков в ближайшее время не прогнозируется. Фото: Евгения ГУСЕВА

После снегопадов, прошедших в Казани в выходные, 10 и 11 декабря, высота снежного покрова в городе достигла февральских значений - 27 сантиметров. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, Татарстан оказался под влиянием южного циклона, который пришел со Средиземного моря. Зимой он традиционно приносит с собой большое количество осадков.

В данное время температура воздуха в Казани близка к климатической норме. Сильных осадков в ближайшее время не прогнозируется.

Напомним, за два дня в Казани выпало 64% месячной нормы снега. Ежесуточно дороги очищали в среднем 573 машины.

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