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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 14:13

Житель Чебоксар обвиняется в угрозах судье, а также в повреждении авто ее сожителя

Преступления происходили в период с февраля по август текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Чебоксар. Мужчина обвиняется в угрозе в связи с осуществлением правосудия и умышленном повреждении имущества. Преступления происходили в период с февраля по август текущего года.

По версии следствия, мужчина остался недоволен решением судьи одного из районных судом города, из-за чего стал угрожать женщине причинением вреда здоровью, а также уничтожением и повреждения имущества ее и ее близких. Утверждается, что злоумышленник несколько раз облил дверь в квартиру судьи неустановленной жидкость с едким запахом, а также испортил автомобиль ее сожителя.

В скором времени горожанин предстанет перед судом.

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