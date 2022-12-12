Житель Чебоксар обвиняется в угрозах судье, а также в повреждении авто ее сожителя

Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено. Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Чебоксар. Мужчина обвиняется в угрозе в связи с осуществлением правосудия и умышленном повреждении имущества. Преступления происходили в период с февраля по август текущего года.

По версии следствия, мужчина остался недоволен решением судьи одного из районных судом города, из-за чего стал угрожать женщине причинением вреда здоровью, а также уничтожением и повреждения имущества ее и ее близких. Утверждается, что злоумышленник несколько раз облил дверь в квартиру судьи неустановленной жидкость с едким запахом, а также испортил автомобиль ее сожителя.

В скором времени горожанин предстанет перед судом.

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