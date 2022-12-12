В одной из школ Чувашии детям занижали массу порций на обед

Инцидент произошел в деревне Новые Мураты Комсомольского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новомуратской средней общеобразовательной школе Комсомольского района детям занижали массу порций на обед. Это стало известно после того, как отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашии в Батыревском районе нагрянул туда с проверкой в ноябре 2022 года.

Когда вся эта история вскрылась, директора привлекли к административной ответственности по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ и оштрафовали на три тысячи рублей.

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