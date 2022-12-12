На площади можно будет послушать новогоднее поздравление Президента России Владимира Путина. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что Новый 2023 год жители Набережных Челнов смогут встретить на площади «Азатлык». В 20:00 31 декабря там начнется праздничная программа «Мир в ожидании чудес», которая продлится вплоть до курантов. Об этом в ходе совещания заявил замруководителя Исполкома города Рамиль Халимов.

По его словам, на площади выступят артисты и творческие коллективы, а перед боем курантов там можно будет послушать новогоднее поздравление Президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее «Комсомолка» опубликовала полную программу праздничный мероприятий в татарстанском автограде. Гуляния будет проходить в различных районах города с 13 декабря по 13 января.

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