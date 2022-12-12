На месте работают пожарные. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Днем в понедельник, 12 декабря, на территории промышленной зоны Нижнекамска загорелся цех по выделению каучуков. Сообщение об этом поступило в экстренные службы около 14:38.

Пожарные оперативно прибыли на место. К тому моменту из цеха самостоятельно вышли 72 человека. По предварительным данным, пострадавших нет.

- Площадь пожара устанавливается. Информация уточняется, носит оперативный характер, - сообщают в МЧС Татарстана.

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