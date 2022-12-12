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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:31

В Казани определили земельный участок для строительства крематория

Специалисты также обсудили финансово-экономическую модель проекта, логистику и интеграцию с МФЦ
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На данный момент инвестор готовит документы для презентации проекта. Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

На данный момент инвестор готовит документы для презентации проекта. Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

В понедельник, 14 декабря, в Агентстве инвестиционного развития Татарстана прошла рабочая встреча, касающаяся строительства в Казани крематория. Вместе с предпринимателями там обсудили финансово-экономическую модель проекта, планировку будущего объекта, логистику и интеграцию с МФЦ.

На данный момент инвестор готовит документы для презентации проекта на Инвестиционном совете республики.

- Татарстан является важным регионом для строительства крематория в связи с недостаточным развитием данной услуги в ближайших регионах ПФО, — заявил представитель одной из компаний на встрече.

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