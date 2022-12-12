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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 11:44

Сел в салон и ударил в шею металлической пластиной: казанец обвиняется в покушении на убийство водителя такси

Житель Казани ответит перед судом по обвинению в покушении на жизнь водителя такси
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Свою вину во вменяемых ему преступлениях мужчина признал лишь частично.

Свою вину во вменяемых ему преступлениях мужчина признал лишь частично.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Казани, который обвиняется в краже, грабеже, разбое и покушении на убийство, сопряженном с разбоем. Свою вину в этих преступлениях мужчина признал частично.

По версии следствия, утром 3 июля обвиняемый, будучи пьяным, сел в припаркованное такси марки KIA RIO и ударил женщину, находившуюся за рулем, металлической пластиной. Удар пришел в шею, но водитель смогла оказать сопротивление и вылезла из авто. Тогда злоумышленник похитил машину вместе с вещами потерпевшей. Утверждается, что в районе поселка Кирби Лаишевского района он не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего попал в больницу.

- Также следствием установлено, что в мае злоумышленник похитил велосипед, а в июне ограбил магазин, похитив робот-пылесос, - сообщают в СУ СКР по Татарстану.

На данный момент казанец находится в СИЗО. В скором времени он предстанет перед судом.

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