Сел в салон и ударил в шею металлической пластиной: казанец обвиняется в покушении на убийство водителя такси

Свою вину во вменяемых ему преступлениях мужчина признал лишь частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Казани, который обвиняется в краже, грабеже, разбое и покушении на убийство, сопряженном с разбоем. Свою вину в этих преступлениях мужчина признал частично.

По версии следствия, утром 3 июля обвиняемый, будучи пьяным, сел в припаркованное такси марки KIA RIO и ударил женщину, находившуюся за рулем, металлической пластиной. Удар пришел в шею, но водитель смогла оказать сопротивление и вылезла из авто. Тогда злоумышленник похитил машину вместе с вещами потерпевшей. Утверждается, что в районе поселка Кирби Лаишевского района он не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего попал в больницу.

- Также следствием установлено, что в мае злоумышленник похитил велосипед, а в июне ограбил магазин, похитив робот-пылесос, - сообщают в СУ СКР по Татарстану.

На данный момент казанец находится в СИЗО. В скором времени он предстанет перед судом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram