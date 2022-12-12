Минниханов принял участие в бизнес-форуме «Татарстан – Турция»

Минниханов находится в провинции Бурса с рабочим визитом. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В понедельник, 12 декабря, в провинции Бурса состоялся бизнес-форум «Татарстан – Турция». В нем среди прочих принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в Турции с рабочим визитом.

Выступая, руководитель республики отметил, что Турция – один из ведущих зарубежных партнеров региона, а потому местные власти уделяют особое внимание сотрудничеству сторон.

- В прошлом году наш товарооборот вырос на 55,8% и превысил 563 миллиона долларов США. Нам есть, к чему стремиться, - заметил Минниханов.

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