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НовостиОбщество12 декабря 2022 10:54

Ситуация с частичным отключением электричества в Чувашии остается напряженной

По последним данным, свет удалось вернуть двум из 13 районов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В восстановлении инфраструктуры республике помогают соседние регионы - Самарская, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области.

В восстановлении инфраструктуры республике помогают соседние регионы - Самарская, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные из-за сильного снегопада в Чувашии произошло частичное отключение электричества. Без света остались жители 90 населенных пунктов в 13 районах - всего более 26 тысяч человек. По последним данным, ситуация продолжает оставаться напряженной. Подача электроэнергии возобновлена в Алатырском и Ядринском районах. Остальные продолжают ждать.

- Для восстановления подачи электроэнергии идет наращивание необходимых сил и средств. Бригады, в том числе МЧС России, из соседних регионов – Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей – продолжают работы, - сообщил утром 12 декабря глава республики Олег Николаев, который держит ситуацию на личном контроле.

Николаев поблагодарил руководителей соседних регионов, которые помогают им в стол сложной обстановке.

Мониторинг положения дел ведется местными властями в круглосуточном режиме.

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