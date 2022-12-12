Во время новогодних утренников в детсадах и школах Набережных Челнов усилят пропускной режим

В праздники в городе пройдет 618 представлений, организованных работниками образовательных учреждений. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время проведения новогодних утренников в детсадах и школах Набережных Челнов усилят пропускной режим. Охранники должны будут следить за тем, чтобы в образовательные учреждения не попадали посторонние лица с психическими расстройствами, а также люди с бенгальскими огнями. Такое поручение на совещании в Исполкоме города дал мэр Наиль Магдеев.

Отметим, что в новогодние праздники в татарстанском автограде пройдет 618 представлений, организованных работниками школ и детсадов.

Ранее «Комсомолка» опубликовала полную программу праздничных мероприятий в Набережных Челнах, которые будут проходить с 13 декабря по 13 января.

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