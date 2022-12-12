Мэр Набережных Челнов поручил чиновникам контролировать уборку снега по ночам

При уборке снега Наиль Магдеев просит уделить особое внимание пешеходным дорогам. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах чиновникам поручили контролировать работу дорожников и сотрудников управляющих компаний, убирающих улицы города по ночам. Такое заявление на Аппаратном совещании 12 декабря сделал мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

По его словам, он сам лично периодически выезжает на объекты с проверками. Чиновникам Магдеев советует подобным образом проверять коммунальщиков на добросовестность выполняемой работы, но делать это нужно без предупреждения.

Отметим, что в последние дни город накрыл сильный снегопад. В связи с этим власти Набережных Челнов просят дорожников уделить особое внимание очистке тротуаров.

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