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НовостиОбщество12 декабря 2022 9:26

Депутатом Совета Менделеевского района стал Наиль Сулейманов

Он также является Президентом Союза рынков и торговых предприятий Татарстана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На выборах Наиль Сулейманов смог набрать 645 голосов.

На выборах Наиль Сулейманов смог набрать 645 голосов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Союза рынков и торговых предприятий Татарстана Наиль Сулейманов стал депутатом Совета Менделеевского района. Он одержал победу в дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №14. Об этом на совещании 14 декабря сообщил глава муниципалитета Радмир Беляев.

За Сулейманова проголосовали 88,84% избирателей.

Отметим, набережночелнинский предприниматель активно работает в Менделеевске. Среди прочего он занимается там реконструкцией здания под гостиничный комплекс, который планируют завершить в первом квартале 2023 года.

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