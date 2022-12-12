На заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах появился новый главный технолог

Кадровые перестановки на предприятии произошли 12 декабря. Фото: kamaz.ru

В понедельник, 12 декабря, на ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах произошли кадровые перестановки. На должность главного технолога предприятия – директора Технологического центра был назначен Наиль Замалиев, а Директором Центра электроники и элементов питания завода стал Ленар Фардеев.

До этого момента Замалиев был заместителем директора по развитию автомобильного завода, а Фардеев - заместителем главного конструктора по перспективным двигателям и директором Департамента водородных технологий «КАМАЗа».

Новоиспеченные руководители уже приступили к своим обязанностям.

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