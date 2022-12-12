В выходные в Казани выпало 64% месячной нормы снега

С улиц столицы Татарстана за два дня вывезли более 30 тысяч тонн осадков. Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные, 10 и 11 декабря, в Казани выпало 64% месячной нормы осадков. Ежесуточно дороги очищали в среднем 573 машины. Они вывезли более 30 тысяч тонн снега, сообщил в ходе совещания замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

Снег из столицы Татарстана отправили на снегоплавильные пункты и на заранее подготовленные сухие свалки.

Куляжов обратил внимание на то, что очистке дорог от снега мешают автомобили, оставленные у проезжей части или под знаками, запрещающими парковку. Водителей просят убирать машины в специально предназначенные для этого места, чтобы не мешать дорожникам ликвидировать последствия снегопада.

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