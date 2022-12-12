Глава Татарстана договорился о сотрудничестве с турецким промышленным холдингом «Гюриш»

Стороны встретились в турецкой провинции Бурса. Фото: пресс-служба главы Татарстана

12 декабря глава Татарстана Рустам Минниханов, будучи с рабочим визитов в турецкой провинции Бурса, встретился с основателем Группы компаний «Гюриш» Тевфиком Ямантюрком. В холдинг входят девять предприятий, которые специализируются на строительстве промышленных и гражданских объектов, энергетике, промышленности, добыче ископаемых, туризме, а также производстве и переработке металлов.

Компания «Дёкташ», председателем правления которой является Тевфик Ямантюрк, занимается производством автомобильных компонентов, объединяет литейное, кузнечное и автокомпонентные производства. Минниханов предложил предприятию сотрудничество.

- Мы делаем ставку не только на технологии, но и на интеллектуальную составляющую. Готовы сотрудничать с Татарстаном по любым направлениям деятельности нашего холдинга, - заявил, в свою очередь, Ямантюрк.

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